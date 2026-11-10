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Secretário de Defesa dos EUA deve enfrentar votação de impeachment

Pete Hegseth é acusado de conduzir guerra no Irã sem autorização e abuso de poderes

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O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, deve enfrentar ainda nesta semana uma votação de impeachment na Câmara dos Deputados.

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