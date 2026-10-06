Sessão que discute no Senado proposta pelo fim da escala 6x1 ocorre nesta terça (6)

Começaram nesta terça-feira (6) as discussões do Senado Federal em torno da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para o fim da escala 6x1 no Brasil.



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