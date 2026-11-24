O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, recomendou que empresários, trabalhadores e setores da economia fechem acordos coletivos sobre reformulações nas folgas semanais até o dia 16 de dezembro, quando as novas regras passam a valer.



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