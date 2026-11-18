Taiwan acompanha reunião entre Xi Jinping, Putin e Trump com expectativa
Líderes vão tratar de vários assuntos, incluindo guerras e controle de armas nucleares
O futuro de Taiwan deve ser discutido na reunião trilateral que ocorrerá nesta quinta-feira (19) entre Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump.
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