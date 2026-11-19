Taiwan relata presença de duas aeronaves militares russas
É a segunda vez esta semana que aeronaves do tipo sobrevoam espaço de defesa aérea da ilha
Duas aeronaves militares russas sobrevoaram Taiwan nesta quinta-feira (19). A ilha relatou a atividade adequadamente, e a Rússia não se manifestou. O presidente chinês disse que os Estados Unidos devem fazer a "coisa certa" em relação a Taiwan.
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