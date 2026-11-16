Depois da paralisação geral ocorrida na última sexta-feira (13), o serviço de tráfego aéreo dos Estados Unidos está voltando a operar normalmente nesta segunda (16), segundo o secretário de transportes do país.



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