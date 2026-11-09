Trump admite que política de deportação foi 'dura demais'

Em uma entrevista a uma emissora norte-americana, o presidente Donald Trump reconheceu que sua política de deportação em massa pode ter sido excessivamente dura, após a derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato. Apesar disso, Trump nomeou Stephen Miller como chefe de gabinete, conhecido por suas políticas duras contra imigrantes ilegais nos Estados Unidos.



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