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Trump culpa ataques da Ucrânia pelo preço do petróleo

Presidente dos EUA afirmou que aumento é causado pelos ataques a refinarias russas

Conexão Record News|Do R7

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o aumento nos preços do petróleo é resultado dos ataques da Ucrânia a refinarias russas.
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