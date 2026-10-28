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Trump disse que aprova ida de Flávio Bolsonaro aos EUA

Alto funcionário de Estado afirmou que concederia vistos de entrada para senador e família

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O presidente Donald Trump declarou apoio à entrada do senador brasileiro Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos após sua derrota nas eleições.

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