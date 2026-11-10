Trump diz que vai adiar novos ataques militares por enquanto

O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira (9) que deve adiar novos ataques militares ao Irã. O adiamento veio após pedidos da Arábia Saudita, Catar e outros países do Golfo. Apesar do adiamento, Trump alegou ter os melhores equipamentos preparados para fazer novos ataques.



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