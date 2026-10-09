Turquia avalia possíveis contribuições para Arábia Saudita
Países assinaram acordo de defesa conjunto, mas Ancara descartou qualquer ofensiva
A Turquia está considerando formas de apoiar a Arábia Saudita contra ataques dos Houthis.
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