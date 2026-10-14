Ucrânia acusa empresa de Elon Musk de prejudicar comunicações durante a guerra

A Ucrânia acusou a Rússia de violar deliberadamente a suposta trégua anunciada por Donald Trump, e um funcionário de alto escalão do governo ucraniano ainda denunciou que a SpaceX supostamente estaria prejudicando as tropas de Kiev.



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