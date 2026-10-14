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Ucrânia acusa empresa de Elon Musk de prejudicar comunicações durante a guerra

Kiev também acusa a Rússia de violar trégua anunciada por Donald Trump

Conexão Record News|Do R7

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A Ucrânia acusou a Rússia de violar deliberadamente a suposta trégua anunciada por Donald Trump, e um funcionário de alto escalão do governo ucraniano ainda denunciou que a SpaceX supostamente estaria prejudicando as tropas de Kiev.

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