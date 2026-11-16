Ucrânia ataca uma das maiores petroquímicas da Rússia
Ponte que liga região anexada da Crimeia também foi alvo; mais de 1.000 drones foram abatidos
Em meio ao cenário de negociações pela paz, Rússia e Ucrânia aumentaram o número de ataques.
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