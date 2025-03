Ucrânia só irá recuperar territórios diplomaticamente quando Putin sair do poder, diz professor

Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (19), Vitélio Brustolin, professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, afirmou que "Zelensky não pode renunciar às terras da Ucrânia" e que, inclusive, não possui poder para isso.



A análise foi feita em meio a uma conversa entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky , realizada hoje, para discutir os próximos passos do acordo de cessar-fogo. Na terça-feira (18), o presidente dos Estados Unidos já havia conversado com Vladimir Putin, ocasião em que ambos concordaram com um cessar-fogo parcial.



Segundo Brustolin, Donald Trump acredita que a Ucrânia só conseguirá recuperar seus territórios por meios diplomáticos quando Vladimir Putin não estiver mais no poder. O especialista afirma que a estratégia do governo norte-americano é que a Ucrânia "não precise nem aceitar, nem rejeitar uma anexação de seu território pela Rússia".