Trump pacifista é ‘apenas impressão’; veja análise

Donald Trump, presidente americano, afirmou no Fórum Econômico Mundial em Davos que o mundo se tornará mais pacífico no seu governo e que não aceitará novas violações de territórios internacionais, como acontece na Europa. Para a cientista política Giovana Branco, esse discurso pacifista é “apenas uma impressão” devido à retórica agressiva de Trump contra a China, por exemplo. Em entrevista ao Conexão Record News nesta sexta-feira (24), ela também analisa que o presidente americano pretende encerrar o conflito da Rússia contra a Ucrânia utilizando de sanções econômicas a Moscou caso a guerra continue. O país europeu também se sente encurralado pelos Estados Unidos, considerando o desinteresse de Donald Trump em financiar a Ucrânia no conflito.