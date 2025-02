Trump: ‘Venha produzir na América e nós daremos as taxas mais baixas de qualquer país do mundo'

O presidente americano, Donald Trump, realizou um discurso por videoconferência no Fórum Econômico Mundial de 2025 em Davos, na Suíça, no início da tarde desta quinta-feira (23). Entre os principais pontos, ele reforçou as taxas para produtores estrangeiros .



“Nós estamos reduzindo os impostos ainda mais do que no primeiro governo Trump, mas se você não produz o seu produto na América, nós simplesmente o forçaremos a pagar uma tarifa diferente das várias outras que já existem”, afirmou Trump em seu discurso direto de Washington D.C. (EUA). Além disso, Trump declarou que os Estados Unidos terão boas projeções para o mercado. “Na administração Trump não haverá outro lugar melhor para se criar empregos em fábrica e em todas as linhas de produção ”, completou o presidente.