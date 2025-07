Entenda a tática utilizada pelos Estados Unidos nas negociações comerciais

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o Brasil dialoga com os Estados Unidos “com reserva”, às vésperas da aplicação das tarifas de 50% a produtos brasileiros por parte do governo norte-americano. Segundo Alckmin, o foco da semana está nas negociações comerciais.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (29), Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, analisa os métodos de negociação comercial adotados pelos Estados Unidos. “Na verdade, Donald Trump joga querendo chamar os países para negociação e todos os países que ele chamou para poder conversar, nenhuma das tarifas ficaram no valor e no percentual que ele estimou”, comenta.



Simões ainda diz acreditar no sucesso das negociações brasileiras visando reverter o cenário das tarifas.