‘Risco está dentro do nosso lado’, diz economista sobre negociações das tarifas impostas pelos EUA

“A economia americana importa, aproximadamente, 3% a 4% de produtos brasileiros, enquanto a gente exporta 18%. O peso econômico do Brasil nos Estados Unidos é infinitamente menor, então todo o risco está dentro do nosso lado”, explica Igor Lucena, economista e doutor em relações internacionais, ao Jornal da Record News desta sexta-feira (25).



As tarifas de 50% sobre produções brasileiras anunciadas por Donald Trump tem previsão para entrar em vigor no dia 1º de agosto. Na corrida para frear a medida, um grupo de senadores embarcou para Washington em busca de negociações.



Lucena, contudo, lembra que os maiores líderes do mundo contataram o americano para negociar a favor de seus países e acredita que “senadores não vão resolver isso”. O economista afirma que Trump não só espera que o presidente Lula vá conversar pessoalmente com ele, mas que mude o posicionamento do governo em questões geopolíticas — como os ideais contra o dólar, apoio ao Irã e a visão política ocidental.



“Aqui nos EUA existe uma visão muito clara que o chefe de Estado brasileiro está representando interesses da China e até mesmo uma visão mais socialista. Trump utiliza isso para mostrar que isso é anti-americano”, pontua.