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Urgente: Congresso se reúne após presidente do Paraguai renunciar ao cargo

Impeachment de Santiago Peña já era debatido após colapso de banco digital

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O presidente do Paraguai, Santiago Peña, renunciou durante uma sessão extraordinária do Congresso, em meio a uma crise bancária causada pelo colapso do Banco Digital Ueno. A falência do banco deixou milhares sem acesso a seus fundos, causando grande insatisfação pública.

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