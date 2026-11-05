Urgente: Congresso se reúne após presidente do Paraguai renunciar ao cargo

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, renunciou durante uma sessão extraordinária do Congresso, em meio a uma crise bancária causada pelo colapso do Banco Digital Ueno. A falência do banco deixou milhares sem acesso a seus fundos, causando grande insatisfação pública.



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