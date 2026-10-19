Zelensky diz que Ucrânia não recebeu aviso de aliados novamente

O presidente da Ucrânia expressou descontentamento pela ausência de avisos prévios por parte dos aliados em relação aos recentes ataques com mísseis balísticos lançados pela Rússia contra Kiev e áreas adjacentes. Durante a madrugada, 16 mísseis foram disparados sem que houvesse qualquer alerta antecipado para a população buscar abrigo. Na semana anterior, uma situação semelhante ocorreu quando Washington não informou sobre ofensivas parecidas.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!