Zelensky diz que Ucrânia não recebeu aviso de aliados novamente
Chefe da diplomacia dos EUA negou qualquer interrupção na troca de informações
O presidente da Ucrânia expressou descontentamento pela ausência de avisos prévios por parte dos aliados em relação aos recentes ataques com mísseis balísticos lançados pela Rússia contra Kiev e áreas adjacentes. Durante a madrugada, 16 mísseis foram disparados sem que houvesse qualquer alerta antecipado para a população buscar abrigo. Na semana anterior, uma situação semelhante ocorreu quando Washington não informou sobre ofensivas parecidas.
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