Crise econômica e política desafiam eleições na Bolívia Eleitores bolivianos vão às urnas em meio a tensões políticas e econômicas Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 16h02 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h02 )

No próximo domingo, dia 17 de agosto, mais de sete milhões de eleitores na Bolívia escolherão um novo presidente em meio a uma crise econômica profunda. O atual presidente, Luis Arce, não busca reeleição e destacou à RECORD a divisão política no país como fator crucial na disputa eleitoral.

Os principais candidatos incluem Samuel Doria Medina, que promete ajuste fiscal e renovação de investimentos estrangeiros, e Jorge Tuto Quiroga, ex-presidente que denuncia o aumento do narcotráfico associado às políticas passadas. As eleições podem encerrar quase duas décadas de governos de esquerda na Bolívia.

