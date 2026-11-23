O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo publicou denúncias relacionadas ao tumulto entre jogadoras do Corinthians e da Ferroviária na final do Paulistão Feminino Sub-20.



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