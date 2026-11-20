Jonas Urias, do Cruzeiro, pode estar de malas prontas para o Palmeiras. Enquanto isso, Rosana Augusto, ex-treinadora das Palestrinas, é a mais cotada para assumir as Cabulosas.



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