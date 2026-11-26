A FIFA anunciou as sedes para as Copas do Mundo Femininas de 2031 e 2035, escolhendo Estados Unidos, México, Costa Rica e Jamaica como países-sede. As edições futuras contarão com um aumento no número de seleções, passando a 48 equipes distribuídas em 12 grupos.

Donald Trump expressou entusiasmo com o impacto positivo no desenvolvimento do futebol feminino, destacando a importância do evento para incentivar federações a investir na modalidade. Além disso, fãs que visitarem a Costa Rica podem se encantar com suas belezas naturais e hospitalidade, conforme ressaltado por comentários sentimentais durante o anúncio.

Espera-se que a ampliação abra espaço para novas seleções estrearem em competições internacionais, contribuindo para o crescimento e popularização do futebol feminino nos países anfitriões e ao redor do mundo.

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