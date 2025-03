Entenda se os Estados Unidos podem entrar em recessão Record News|Do canal Record News no YouTube 17/03/2025 - 16h30 (Atualizado em 17/03/2025 - 18h06 ) twitter

Os Estados Unidos podem entrar em recessão? O secretário do Tesouro americano disse que "não há garantias" de que o país vai escapar de uma recessão, mas descartou a possibilidade de uma crise financeira. É importante lembrar que, na semana passada, os mercados de ações dos Estados Unidos fecharam em queda em meio à incertezas por causas das mudanças de políticas de Donald Trump. Para traçar esse cenário, conversamos com Rodrigo Simões, economista e professor da FAC Faculdade do Comércio.

