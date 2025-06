Estúdio News analisa a posição de criador de conteúdo ocupada por crianças e adolescentes Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (21), às 22h15 Estúdio News|Do R7 18/06/2025 - 17h28 (Atualizado em 18/06/2025 - 17h28 ) twitter

Sandra Regina Cavalcante, Renata Tomaz e Renata Caetano Divulgação/RECORD NEWS

Crianças e adolescentes ocupam a posição de criadores de conteúdo, com a função de atingir números bastante expressivos de seguidores nas redes sociais. Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (21), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

A coordenadora da graduação da FGV Comunicação, explica que as crianças e adolescentes querem se autoexpressar e exercem o direito de liberdade de expressão que não deve se chocar com o direito de proteção.

“Fazer isso de forma segura não pode depender da própria criança ou da própria família, o jeito de produção de conteúdo seguro e protetivo de uma criança depende da atuação de outros atores que precisam se responsabilizar por esse ambiente, isso significa que as próprias empresas, as bigtechs, o Estado e a sociedade precisam participar dessas interações e dessas dinâmicas de uma maneira mais ampla, destaca Renata Tomaz.

O direito ao não trabalho é estabelecido na Constituição Federal que proíbe qualquer trabalho para menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos.

Sandra Regina Cavalcante, advogada, professora de Direito, doutora e mestre em Saúde Pública pela USP, alerta que há um conflito de direitos constitucionais tanto da liberdade de expressão, quanto da proteção ao não trabalho e a prioridade é a proteção à essa infância no melhor interesse dessa criança e adolescente, por isso a discussão é tão complexa.

“É possível essa experiência ser positiva, desde que os adultos ao redor da criança as oriente e ajude a ter essa proteção, é obrigação também dos pais colocar limites e olhar se isto está impactando o futuro daquela formação, cuidar das crianças é cuidar do futuro de todo mundo”, pontua Sandra.

A alta visibilidade pode interferir na essência da criança e adolescente em formação.

“A experiência da fama é uma experiência que afeta nossa subjetividade, ou seja, a produção daquilo que a gente é, o modo como a gente se coloca no mundo. Saber que muitas pessoas estão me vendo e acompanhando interfere diretamente no modo como eu falo, como eu me visto, o modo como eu pretendo ser conhecido, ser identificado”, ressalta Renata.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.