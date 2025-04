Estúdio News analisa casos de transtornos mentais no mercado de trabalho Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (19), às 22h15 Estúdio News|Do R7 16/04/2025 - 19h08 (Atualizado em 16/04/2025 - 19h08 ) twitter

Renata Caetano, Luis González e Cláudia Abdul Ahad Securato Divulgação/Record News

Em 2024, o Brasil teve o maior número de afastamentos por transtornos mentais em dez anos. Foram 472 mil licenças concedidas, um aumento de aproximadamente 67% em relação ao ano anterior. Por isso, o tema segurança e saúde no trabalho ganha espaço no Estúdio News deste sábado (19), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

A nova versão da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que entrará em vigor em 26 de maio de 2025, exigirá que as empresas identifiquem e gerenciem riscos psicossociais como estresse, assédio e carga mental excessiva. As mudanças promovidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) fazem parte das medidas de proteção à saúde dos trabalhadores.

Os casos mais frequentes que podem impactar a saúde do trabalhador são assédio moral, assédio sexual, sobrecarga de trabalho, liderança tóxica, ambiente não inclusivo, ambiente discriminatório, entre outros, explica Cláudia Abdul Ahad Securato, advogada sócia do Securato Advogados.

“A NR-1 sempre tratou sobre riscos físicos, químicos e biológicos das empresas e nunca tratou sobre os riscos psicossociais. A partir de 26 de maio somos obrigados a mapeá-los em todas as empresas e apresentar um relatório para o Ministério do Trabalho de como estamos tratando desses temas dentro da empresa”, diz a advogada.

Entre os afastamentos recordes por questões de saúde mental, em 2024, as mulheres foram as principais afetadas. Os dados mostram que elas representam quase 64% das licenças concedidas por transtornos mentais no ano.

O CEO da Vidalink, Luis González, conta que a pesquisa que fizeram no ano passado com 10 mil colaboradores CLT apontou que ¼ das mulheres estavam insatisfeitas com o bem-estar versus 12% dos homens, por conta da sobrecarga da dupla jornada.

“Tem peso muito grande essa dupla jornada, tripla jornada, além de outros temas que as mulheres sofrem como assédio e violência doméstica. As mulheres estão mais acostumadas a cuidar de si mesmas, são mais educadas sobre o tema e procuram um apoio de uma forma talvez mais rápida, tabu que muitas vezes os homens enfrentam em termos de saúde mental”, destaca González.

Ambos entrevistados ressaltam o papel fundamental das empresas no letramento das lideranças para conhecimento dessa realidade.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.