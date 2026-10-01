Estúdio News analisa os principais desafios do analfabetismo funcional no Brasil
Programa vai ao ar neste sábado (3), às 22h15, na tela da RECORD NEWS
Apesar da queda histórica do analfabetismo absoluto no Brasil, o país ainda enfrenta um desafio que preocupa educadores: o analfabetismo funcional. Segundo dados recentes, cerca de 30% dos brasileiros entre 15 e 64 anos têm dificuldades para compreender textos, interpretar informações e realizar operações matemáticas simples, mesmo tendo frequentado a escola. Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (3), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.
A neuropedagoga e especialista em alfabetização Fernanda King explica que o analfabetismo funcional vai além da capacidade de reconhecer letras e palavras. “A pessoa consegue ler de forma mecânica, mas não compreende plenamente o significado do texto nem consegue utilizar essa informação em situações do dia a dia”, afirmou.
Os números revelam que o problema persiste mesmo entre estudantes que avançaram na trajetória escolar. Entre os jovens que chegam ao ensino médio, 17% são considerados analfabetos funcionais. Entre aqueles que ingressam no ensino superior, o índice ainda alcança 12%.
Para o neurocientista e professor Renan Sargiani, o cenário evidencia falhas acumuladas ao longo da formação escolar. Segundo ele, muitas crianças não conseguem se alfabetizar na idade adequada e carregam dificuldades de aprendizagem durante toda a vida acadêmica.
“O Brasil universalizou o acesso à escola, mas ainda não universalizou a aprendizagem. Continuamos formando pessoas que passaram anos na escola sem desenvolver plenamente as competências de leitura e escrita”, destaca.
A alfabetização deve começar ainda na primeira infância, período em que o cérebro apresenta maior plasticidade para a aquisição de habilidades cognitivas. Além disso, é necessária uma maior aproximação entre escola e família para identificar precocemente atrasos no desenvolvimento e dificuldades de aprendizagem.
Outro desafio apontado é o impacto das tecnologias digitais. Embora o acesso à internet e aos smartphones seja cada vez mais amplo, isso não significa necessariamente maior capacidade de compreensão das informações.
“A pessoa pode dominar aplicativos e redes sociais, mas continuar vulnerável à desinformação, golpes virtuais e dificuldades de interpretação”, explica Sargiani.
Para os entrevistados, a solução passa pela valorização dos professores, pela adoção de metodologias baseadas em evidências científicas e pelo fortalecimento da participação das famílias no processo educacional.
“Alfabetização é cidadania. Sem ela, a pessoa encontra limitações para exercer direitos básicos, acessar oportunidades e participar plenamente da vida em sociedade”, conclui Fernanda King.
O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS pode ser sintonizada pelos canais 586 (Vivo TV), 14 (Oi TV), 578 (Claro), 419 (Sky) e 2038 (Samsung TV Plus), além do canal 42.1 em São Paulo e de outros canais da TV aberta em todo o Brasil.