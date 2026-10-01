Estúdio News analisa os principais desafios do analfabetismo funcional no Brasil Programa vai ao ar neste sábado (3), às 22h15, na tela da RECORD NEWS

Renata Caetano, Renan Sargiani e Fernanda King Divulgação/RECORD NEWS

Apesar da queda histórica do analfabetismo absoluto no Brasil, o país ainda enfrenta um desafio que preocupa educadores: o analfabetismo funcional. Segundo dados recentes, cerca de 30% dos brasileiros entre 15 e 64 anos têm dificuldades para compreender textos, interpretar informações e realizar operações matemáticas simples, mesmo tendo frequentado a escola. Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (3), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

A neuropedagoga e especialista em alfabetização Fernanda King explica que o analfabetismo funcional vai além da capacidade de reconhecer letras e palavras. “A pessoa consegue ler de forma mecânica, mas não compreende plenamente o significado do texto nem consegue utilizar essa informação em situações do dia a dia”, afirmou.

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Os números revelam que o problema persiste mesmo entre estudantes que avançaram na trajetória escolar. Entre os jovens que chegam ao ensino médio, 17% são considerados analfabetos funcionais. Entre aqueles que ingressam no ensino superior, o índice ainda alcança 12%.

Para o neurocientista e professor Renan Sargiani, o cenário evidencia falhas acumuladas ao longo da formação escolar. Segundo ele, muitas crianças não conseguem se alfabetizar na idade adequada e carregam dificuldades de aprendizagem durante toda a vida acadêmica.

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“O Brasil universalizou o acesso à escola, mas ainda não universalizou a aprendizagem. Continuamos formando pessoas que passaram anos na escola sem desenvolver plenamente as competências de leitura e escrita”, destaca.

A alfabetização deve começar ainda na primeira infância, período em que o cérebro apresenta maior plasticidade para a aquisição de habilidades cognitivas. Além disso, é necessária uma maior aproximação entre escola e família para identificar precocemente atrasos no desenvolvimento e dificuldades de aprendizagem.

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Outro desafio apontado é o impacto das tecnologias digitais. Embora o acesso à internet e aos smartphones seja cada vez mais amplo, isso não significa necessariamente maior capacidade de compreensão das informações.

“A pessoa pode dominar aplicativos e redes sociais, mas continuar vulnerável à desinformação, golpes virtuais e dificuldades de interpretação”, explica Sargiani.

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Para os entrevistados, a solução passa pela valorização dos professores, pela adoção de metodologias baseadas em evidências científicas e pelo fortalecimento da participação das famílias no processo educacional.

“Alfabetização é cidadania. Sem ela, a pessoa encontra limitações para exercer direitos básicos, acessar oportunidades e participar plenamente da vida em sociedade”, conclui Fernanda King.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS pode ser sintonizada pelos canais 586 (Vivo TV), 14 (Oi TV), 578 (Claro), 419 (Sky) e 2038 (Samsung TV Plus), além do canal 42.1 em São Paulo e de outros canais da TV aberta em todo o Brasil.