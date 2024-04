"Estúdio News' debate a produção de hidrogênio verde como alternativa para uma economia mais sustentável

Alto contraste

Fernanda Delgado, Ana Carolina Chaves e Gustavo Toledo no Estúdio News Fernanda Delgado, Ana Carolina Chaves e Gustavo Toledo no Estúdio News (Divulgação)

O Estúdio News deste sábado (15) mostra como o hidrogênio verde (forma sustentável de produção) é uma alternativa promissora para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e mitigar as mudanças climáticas.

Obtido através da eletrólise da água, decomposição química da água (H2O) em oxigênio (O2) e hidrogênio (H2), o hidrogênio verde pode ser utilizado em diversos setores, desde a indústria até o transporte, contribuindo para uma economia mais verde e sustentável.

“Ele vem com uma nova tecnologia para agregar ao processo produtivo brasileiro um conteúdo menor de carbono nessa nova ordem econômica mundial verde e que o Brasil precisa fazer parte”, diz Fernanda Delgado, diretora-executiva da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde - ABIHV.

No entanto, desafios como custos elevados e infraestrutura limitada ainda precisam ser superados para uma adoção em larga escala. Entre algumas das barreiras da cadeia produtiva, estão questões como armazenamento e transporte em termos operacionais.

Segundo Ana Carolina Chaves, pesquisadora no Gesel e especialista na área de energia e meio ambiente, o Brasil já vem se posicionando para combater essas dificuldades.

“Ano passado tivemos o lançamento do plano trienal 2023 a 2025, onde se tem 6 eixos prioritários de atuação do governo para permitir todo um ecossistema regulatório, todo um ecossistema de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento para acelerar a implementação dessa economia de hidrogênio no Brasil” conta a pesquisadora.

A diretora da ABIHV, destaca que o Brasil tem uma série de vantagens competitivas, “hoje se congrega uma série de facilidades no Brasil que podem torna-lo uma potência de produção de hidrogênio verde, mas o hidrogênio sempre existiu e a rota tecnológica mais comum é do hidrogênio cinza a partir do gás natural, precisamos de um equilíbrio de preços entre o hidrogênio cinza e o hidrogênio verde, que ainda tem um preço menos competitivo no mercado nacional e internacional, para que se tenha esse equilíbrio e se ganhe essa demanda”, ressalta.

