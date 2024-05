Estúdio News fala sobre efeito estufa, fenômeno natural essencial para a existência de vida na Terra

Estúdio News |Do R7

Maria Fernanda Pelizzon Garcia; David Tsai e Gustavo Toledo (Divulgação/RECORD)

O fenômeno natural conhecido como efeito estufa é essencial para que se tenha vida no planeta Terra, sem ele teríamos temperaturas negativas, não seria possível a vida que conhecemos hoje. O tema ganha espaço no debate do Estúdio News deste sábado (18), a partir das 22h30, na RECORD NEWS.

Porém, esse fenômeno tem sido agravado por atividades humanas, causando assim inúmeros problemas ambientais.

Segundo David Tsai, coordenador do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (Seeg), do Observatório do Clima, isso acontece principalmente, a nível mundial, pela queima de combustíveis fósseis.

“Alguns cientistas preferem usar o termo efeito cobertor, também adequado para descrever esse fenômeno. A ação antrópica do homem ao emitir mais gases de efeito estufa para atmosfera causa um espessamento desse cobertor, isso atinge esse equilíbrio dinâmico da temperatura da Terra, que recebe calor do sol e precisa liberar de novo para o espaço de forma equilibrada, e com o ser humano bombeando e emitindo gases de efeito estufa na atmosfera ocorre esse espessamento e um desequilíbrio, causando essas mudanças climáticas, esse aquecimento generalizado da atmosfera”, explica Tsai.

Maria Fernanda Pelizzon Garcia, gerente do departamento de Sustentabilidade da CETESB, afirma que são feitos esforços para reduzir as emissões, porém mesmo com esses esforços, os efeitos continuarão por um tempo considerável.

“Temos que trabalhar na redução, mas também na adaptação, tornando nossos territórios mais resilientes aos impactos das mudanças climáticas, entender o risco climático que está posto hoje e quais medidas podemos trabalhar para aumentar a resiliência de cada território”.

Estratégias de recuperação de áreas degradadas com reflorestamento podem reduzir o tempo de vida útil desses gases liberados.

Maria Fernanda fala, ainda, sobre a importância de preparar as cidades e o sistema socioeconômico para enfrentar os impactos das mudanças climáticas.

“Temos que compreender o clima atual e projetar e considerar projeções futuras. Não é um tema só ambiental, é um tema de desenvolvimento, econômico, e que tem que reunir todos, temos que mudar o paradigma, tem que ser uma discussão intersetorial para reunir vários atores”.

O Brasil pode e está em uma posição privilegiada de liderar, ter o protagonismo climático de fato e se tornar o primeiro país carbono negativo do mundo, antes de 2040, se houver investimento na estratégia de recuperação da vegetação, ressalta David Tsai.

“Ao mesmo tempo em que áreas estão sendo desmatadas, também há áreas sendo recuperadas e está ocorrendo o crescimento de vegetação, essas áreas já são responsáveis hoje por 240 milhões de toneladas removidas da atmosfera, isso está acontecendo bastante na Mata Atlântica”.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h30.