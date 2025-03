Estúdio News mostra como plataformas de investimento e corretoras digitais democratizaram o acesso ao mercado financeiro Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (15), às 22h15 Estúdio News|Do R7 13/03/2025 - 17h39 (Atualizado em 13/03/2025 - 17h39 ) twitter

Renata Caetano, Gustavo Trotta e André Paiva Ramos debatem o tema no Estúdio News Divulgação/Estúdio News

Segundo dados divulgados pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais), o volume investido pelos brasileiros somou R$ 7,3 trilhões ao final de 2024. A popularização das corretoras digitais e plataformas de investimento democratizou o acesso ao mercado financeiro, permitindo um número crescente de investidores pessoas físicas. Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (15), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

Em dezembro de 2024, o crescimento foi de 13% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Gustavo Trotta, especialista da Valor Investimentos, diz que hoje é muito mais fácil investir, pois as pessoas conseguem obter informações com instantaneidade, o que potencializou bastante essa alta para os investimentos no ano passado.

O economista e conselheiro do Corecon-SP, André Paiva Ramos, ressalta que o crescimento do PIB e a melhora do mercado de trabalho faz com que as famílias tenham uma renda mais consistente, proporcionando a melhora do ambiente econômico e consequentemente tenham mais recursos para se planejar, ter uma reserva de emergência e buscar ativos para o planejamento familiar de médio, curto e longo prazo.

André aconselha buscar alternativas de planejamento financeiro de curto a médio prazo para conseguir começar a investir.

‌



“Que seja um valor menor, mas sempre aplicando em títulos públicos como Tesouro Direto que tem um acesso fácil em termo de montante de investimento, a partir de R$ 70 a R$ 80 já há possibilidade de aplicar, e assim ir formando sua reserva de emergência, seu planejamento financeiro, inclusive para aposentadoria”, destaca o economista.

“Sobre o Tesouro, é muito simples, é possível investir com baixíssimo risco ou rentabilidade com valores bem atrativos, bem tranquilos de qualquer investidor conseguir começar a investir”, complementa Trotta.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.