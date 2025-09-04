Estúdio News mostra os avanços da cirurgia robótica e a realização de operações à distância Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (6), às 22h15 Estúdio News|Do R7 04/09/2025 - 12h04 (Atualizado em 04/09/2025 - 12h04 ) twitter

Renata Caetano e Robinson Poffo Divulgação/RECORD

A cirurgia robótica vem revolucionando a medicina ao possibilitar procedimentos minimamente invasivos, com maior precisão e recuperação mais rápida para os pacientes. Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (6), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

Aplicada em diversas áreas, a técnica é mais comumente utilizada na urologia, ginecologia, cirurgia do aparelho digestivo, ressecção de tumores, cirurgia torácica, cardíaca, de cabeça e pescoço.

Robinson Poffo, coordenador do Instituto de doenças valvares do Hospital Moriah, conta que na cardiologia a robótica auxilia em cirurgias das válvulas do coração, ponte de safena, cardiopatias congênitas que são defeitos de nascença em pacientes de maior peso, correção de arritmias, implante de marcapasso e tumores intracardíacos.

O médico diz que a próxima geração de robôs já vem sendo testada, principalmente nos EUA e China, e se espera que, com o passar do tempo, os equipamentos se tornem cada vez menores, facilitando o transporte para regiões onde ainda não há acesso. Outra possibilidade em teste é a telecirurgia, que futuramente permitirá que as cirurgias possam acontecer em área mais remotas.

“Fico imaginando operar um paciente no Norte estando no Centro-Oeste, por exemplo. A incorporação da inteligência artificial para tentar diminuir ainda mais ou melhorar a performance já vem sendo testada, toda essa tecnologia, esse degrau de incorporação tecnológica existe, mas antigamente esse degrau era bem grande, hoje a gente vem acompanhando a diminuição desse degrau”, ressalta Poffo.

Poffo destaca que hoje já temos 150 equipamentos distribuídos no Brasil inteiro e acredita que em torno de dois anos teremos de 160 a 180, mas afirma que o crescimento vai depender do custo e resultados que justifiquem incorporar essa tecnologia.

“O grande objetivo é falar do seu paciente evoluindo de forma mais positiva, o paciente operar o coração e em torno de 4 a 5 dias estar dirigindo para casa, poder chegar em casa deitar-se de lado, pegar o filho no colo, o que uma cirurgia convencional não permite. A tecnologia veio para que a gente possa fazer melhor e mais seguro, por isso que não basta tê-la, é preciso incorporá-la de forma muito responsável, procurando resultados sempre objetivos e sempre com o paciente em primeiro lugar”, conclui.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.