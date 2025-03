Garotas do Tesouro: reality sobre educação financeira estreia dia 24, às 20h50 na Record News Record News|Do canal Record News no YouTube 22/03/2025 - 16h29 (Atualizado em 23/03/2025 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na próxima segunda-feira (24) estreia o reality "Garotas do Tesouro", que une educação financeira e emocional para mulheres. E no primeiro episódio, a apresentadora Francine Mendes e a equipe do "Elas que Lucrem" irão escolher as 100 participantes que serão testadas em suas habilidades de criação de conteúdo e conhecimento em finanças pessoais. As selecionadas seguirão numa jornada em busca do aprimoramento financeiro e mental, e claro, do prêmio de R$ 100 mil.

O primeiro episódio do Garotas do Tesouro vai ao ar na segunda-feira (24), às 20h50, aqui na Record News.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

‌



Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

‌



Threads: https://www.threads.net/@recordnews

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews