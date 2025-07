Acidente entre van de pacientes e ônibus deixa dois mortos na BR-381 Colisão em Nova Era envolve veículo da Secretaria de Saúde de Timóteo Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 14h36 (Atualizado em 15/07/2025 - 14h36 ) twitter

Acidente entre van com pacientes e ônibus de viagem deixa dois mortos em Minas Gerais

Um grave acidente envolvendo uma van e um ônibus de viagem ocorreu na BR-381, em Nova Era, Minas Gerais. O acidente resultou em duas mortes e três feridos, quando a van retornava de Belo Horizonte com pacientes para tratamento.

As vítimas fatais foram uma mulher de 53 anos e o motorista da van. Os outros três ocupantes foram hospitalizados, enquanto os passageiros do ônibus não sofreram ferimentos graves. Testemunhas indicam que um terceiro veículo pode ter causado o acidente ao forçar o desvio do ônibus.

A prefeitura de Timóteo decretou luto oficial por três dias, prestando apoio às famílias das vítimas. A empresa responsável pelo ônibus expressou pesar pelo ocorrido e está colaborando com as investigações conduzidas pela polícia no local.

