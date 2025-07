Alckmin busca negociação com EUA para evitar tarifas comerciais Vice-presidente discute impacto de taxação com empresários em Brasília Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 18h10 (Atualizado em 16/07/2025 - 18h10 ) twitter

Estados Unidos ‘vão perder um dos poucos países que eles têm um superávit importante’, diz Alckmin

O vice-presidente Geraldo Alckmin participou de uma coletiva de imprensa em Brasília após se reunir com empresários para discutir a taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Alckmin destacou que aguarda uma resposta ao documento enviado às autoridades americanas, solicitando uma solução negociada para essa questão.

Durante o encontro, Alckmin ressaltou a importância do Brasil para a economia dos Estados Unidos, que mantém um superávit comercial significativo com o país. Ele argumentou que a redução no comércio prejudicaria ambas as nações. Além disso, comentou sobre a investigação comercial aberta pelos EUA, classificando a tarifação como injustificada.

Abrão Neto, presidente da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham), também esteve presente e enfatizou a necessidade de uma solução negociada para evitar impactos negativos na economia brasileira. Neto destacou que quase 10 mil empresas brasileiras exportam para os Estados Unidos, gerando milhões de empregos no Brasil.

Assista ao vídeo - Estados Unidos ‘vão perder um dos poucos países que eles têm um superávit importante’, diz Alckmin

