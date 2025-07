Primeiro-ministro da França propõe corte de dois feriados do calendário local

O primeiro-ministro da França, François Bayrou , propôs o corte de dois feriados do calendário francês, visando economizar dinheiro no orçamento do próximo ano. As datas são a segunda-feira de Páscoa e o dia que marca a vitória dos Aliados sobre os nazistas, na Segunda Guerra Mundial.



Bayrou disse que os cortes trariam receitas geradas pela atividade econômica, com uma economia total estimada em 44 bilhões de euros (R$ 284 bilhões). O primeiro-ministro foi designado pelo presidente Emmanuel Macron para elaborar o orçamento.