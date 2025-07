Desabamento de teto em escola primária na Índia causa mortes Teto cede durante aulas, resultando em sete mortes e 26 feridos Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 13h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h37 ) twitter

Teto desaba, mata sete crianças e deixa 26 feridos em uma escola primária da Índia

O teto de uma escola primária na Índia desabou durante o horário de aula, resultando na morte de sete crianças e deixando outras 26 feridas. Duas salas foram atingidas pela estrutura colapsada, e algumas vítimas ficaram presas nos escombros por horas até a chegada dos bombeiros. A população local se mobilizou rapidamente para ajudar no resgate das vítimas antes da chegada das equipes oficiais. As autoridades ainda não confirmaram se todas as pessoas foram retiradas dos destroços.

