Testemunhas se assustam ao flagrar encosta deslizando na China; veja vídeo

Um vídeo gravado por testemunhas flagrou um deslizamento de terra na China . A cena aconteceu bem ao lado de uma estrada, enquanto várias pessoas gritavam e corriam ao verem a encosta desmoronando após dias de muita chuva . Segundo as autoridades, houve corte de energia na região e várias vias ficaram bloqueadas com a terra. Apesar do susto e da tensão, ninguém ficou ferido .