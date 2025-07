Dez pessoas são resgatadas após naufrágio em Nova Jersey Veleiro colidiu com rochas devido à falha no motor; patrulheiros conseguiram salvar a tripulação Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 13h15 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dez pessoas são resgatadas após veleiro se chocar contra rochas nos Estados Unidos

Dez pessoas foram resgatadas após um naufrágio em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O incidente ocorreu quando um veleiro ficou à deriva e colidiu com rochas. Patrulheiros que monitoravam a situação conseguiram salvar rapidamente todos os ocupantes da embarcação sem ferimentos. As autoridades informaram que uma falha no motor foi a causa do acidente.

Assista ao vídeo - Dez pessoas são resgatadas após veleiro se chocar contra rochas nos Estados Unidos

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!