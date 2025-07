Empresários buscam adiar tarifas dos EUA em reunião com Alckmin Setores de carne, café e suco de laranja discutem impacto das tarifas americanas Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 15/07/2025 - 17h58 ) twitter

Em reunião com Alckmin, empresários pedem que governo não use a Lei da Reciprocidade de imediato

O vice-presidente Geraldo Alckmin conduziu uma reunião em Brasília com empresários de setores afetados pelas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A discussão centrou-se em estratégias para mitigar o impacto econômico dessas tarifas, previstas para vigorar no início de agosto.

Durante o encontro, líderes de associações de exportadores, como o de carne, café e suco de laranja, expressaram suas preocupações sobre contratos vigentes com importadores americanos. Eles solicitaram que o governo negocie um adiamento das tarifas e evite a aplicação imediata da Lei da Reciprocidade.

Além disso, o governo brasileiro mantém contato com empresários americanos e empresas dos Estados Unidos no Brasil para buscar soluções viáveis. Uma carta conjunta das Câmaras do Comércio dos dois países foi enviada pedindo negociações para evitar prejuízos econômicos e uma possível alta na inflação americana.

Entre as soluções consideradas está a quebra de patentes de produtos americanos como medida de reciprocidade. Simultaneamente, buscam-se novos mercados para escoar produtos brasileiros que possam ser afetados pelas tarifas. A reunião sublinhou a urgência de uma solução benéfica para ambas as nações.

