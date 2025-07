Vaca tenta fazer ‘boquinha’ em piquenique sem ser convidada; veja vídeo

Uma vaca causou um verdadeiro alvoroço durante um piquenique na província de Albay, nas Filipinas, no início deste mês. No vídeo que viralizou nas redes, é possível ver um grupo de jovens que se preparavam para um almoço ao ar livre, quando o animal quis fazer uma boquinha no lanche das mulheres. A vaquinha foi para cima dos lanches, cheirou os pacotes e quase levou um balde de frango embora. Enquanto algumas das amigas riam, ouras tentavam afastar o animal e salvar os alimentos.