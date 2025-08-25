Explosão de balão em Santa Maria deixa feridos Bombeiros não foram chamados para a ocorrência Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 18h24 (Atualizado em 25/08/2025 - 18h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Balão explode em comunidade no Rio de Janeiro e deixa feridos

Neste sábado (23), um balão pegou fogo e explodiu na comunidade de Santa Maria, Rio de Janeiro, causando tumulto. Moradores do local relataram que houve feridos. O Corpo de Bombeiros informou não ter sido acionado para essa ocorrência. A companhia elétrica afirmou que não houve interrupção no fornecimento de energia na área, apesar dos relatos dos moradores.

É importante lembrar que fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime passível de multa ou pena de prisão de até três anos.

Assista ao vídeo - Balão explode em comunidade no Rio de Janeiro e deixa feridos

Veja também

‌



Autoridades alertam para chuvas fortes, ventos intensos e risco de deslizamentos

Hora News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Tufão Kajiki atinge Vietnã e China e desloca mais de meio milhão de pessoas Helicóptero do corpo de bombeiros despenca em lago durante reabastecimento de água Penhasco desaba e assusta turistas em praia no norte da França Garotinho de 4 anos escapa por muito pouco de desabamento de muro na Colômbia; assista Fortes temporais deixam quase 800 mortos no Paquistão Balão explode em comunidade no Rio de Janeiro e deixa feridos 'Brasil se distanciou da África nos últimos governos', diz Lula ao receber presidente da Nigéria Projeção de crescimento da construção civil cai para 2,2% em 2025, diz sindicato Trote sobre falso atirador causa pânico e esvazia universidade nos EUA PIB do México cresce abaixo do esperado no segundo trimestre Quadrilha rouba celulares em loja de departamento no Ipiranga, zona sul de SP Misteriosos fardos de borracha ligados a navio nazista voltam a aparecer em praia brasileira Brasil Soberano: governo explica 'cláusula de emprego' para empresas acessarem o crédito Cientistas se surpreendem com desaceleração do degelo no Ártico Imagens revelam o 'coração' de estrela gigante durante explosão no espaço Exportação de frango vai cair em 2025 devido à gripe aviária, diz ABPA ‘Vai ter que me prender pra me calar’, afirma Malafaia após apreensão de passaporte em investigação Uso precoce e prolongado das telas prejudica o desenvolvimento de crianças, diz psiquiatra Hospital veterinário explode após acidente com carro em fuga nos EUA Redemoinho causa destruição e pânico em área de alimentação ao ar livre na China

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!