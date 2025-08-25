Logo R7.com
Explosão de balão em Santa Maria deixa feridos

Bombeiros não foram chamados para a ocorrência

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Balão explode em comunidade no Rio de Janeiro e deixa feridos
Balão explode em comunidade no Rio de Janeiro e deixa feridos

Neste sábado (23), um balão pegou fogo e explodiu na comunidade de Santa Maria, Rio de Janeiro, causando tumulto. Moradores do local relataram que houve feridos. O Corpo de Bombeiros informou não ter sido acionado para essa ocorrência. A companhia elétrica afirmou que não houve interrupção no fornecimento de energia na área, apesar dos relatos dos moradores.

É importante lembrar que fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime passível de multa ou pena de prisão de até três anos.

Assista ao vídeo - Balão explode em comunidade no Rio de Janeiro e deixa feridos

