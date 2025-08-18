Logo R7.com
Explosão em fábrica no Vietnã derruba casas e fere trabalhadores

Incidente com caldeira de gás causa pânico; equipes investigam causas

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Uma caldeira de gás explodiu em uma fábrica no Vietnã, lançando destroços por toda parte. A explosão resultou no desabamento de três casas próximas e deixou vários feridos. Imagens mostram o momento de pânico dos trabalhadores tentando escapar do local. Equipes de emergência isolaram a área para investigar as causas do incidente. Até o momento, não há registro de mortes.

