Explosão em fábrica no Vietnã derruba casas e fere trabalhadores

Uma caldeira de gás explodiu em uma fábrica no Vietnã, lançando destroços por toda parte. A explosão resultou no desabamento de três casas próximas e deixou vários feridos. Imagens mostram o momento de pânico dos trabalhadores tentando escapar do local. Equipes de emergência isolaram a área para investigar as causas do incidente. Até o momento, não há registro de mortes.
