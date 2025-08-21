Logo R7.com
Explosão rara expõe interior de estrela gigante

Supernova permitiu observação de materiais como silício e enxofre

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Imagens revelam o 'coração' de estrela gigante durante explosão no espaço
Uma explosão rara no espaço, conhecida como supernova, foi registrada por cientistas a mais de 600 milhões de anos-luz da Terra. Este evento, um dos mais luminosos do universo, ocorre quando uma estrela gigante morre.

Diferente do habitual, a estrela em questão perdeu as camadas externas antes de explodir, permitindo a visualização de materiais internos como silício e enxofre. Astrônomos compararam o fenômeno a uma revelação do “coração” da estrela antes do desaparecimento.

Assista ao vídeo - Imagens revelam o ‘coração’ de estrela gigante durante explosão no espaço

