Explosão rara expõe interior de estrela gigante Supernova permitiu observação de materiais como silício e enxofre Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 18h28 (Atualizado em 21/08/2025 - 18h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagens revelam o 'coração' de estrela gigante durante explosão no espaço

Uma explosão rara no espaço, conhecida como supernova, foi registrada por cientistas a mais de 600 milhões de anos-luz da Terra. Este evento, um dos mais luminosos do universo, ocorre quando uma estrela gigante morre.

Diferente do habitual, a estrela em questão perdeu as camadas externas antes de explodir, permitindo a visualização de materiais internos como silício e enxofre. Astrônomos compararam o fenômeno a uma revelação do “coração” da estrela antes do desaparecimento.

Assista ao vídeo - Imagens revelam o ‘coração’ de estrela gigante durante explosão no espaço

Veja também

‌



Entretanto, mudança nos padrões atmosféricos é temporária e degelo deve voltar ao normal em alguns anos

Hora News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Cientistas se surpreendem com desaceleração do degelo no Ártico Imagens revelam o 'coração' de estrela gigante durante explosão no espaço Exportação de frango vai cair em 2025 devido à gripe aviária, diz ABPA ‘Vai ter que me prender pra me calar’, afirma Malafaia após apreensão de passaporte em investigação Uso precoce e prolongado das telas prejudica o desenvolvimento de crianças, diz psiquiatra Hospital veterinário explode após acidente com carro em fuga nos EUA Redemoinho causa destruição e pânico em área de alimentação ao ar livre na China Homem é preso após tentar levar criança com autismo no ABC paulista; veja vídeo Motorista faz 'barbeiragem' inacreditável ao sair com carro recém-comprado de concessionária Trem bate em caminhão de gás atravessado em ferrovia no Rio de Janeiro Carro parte ao meio ao bater contra poste na Grande São Paulo; veja vídeo 'Explosão de calor': fenômeno climático repentino provoca pânico em praia da Espanha Brasil não apresenta evolução em saneamento; 34 milhões seguem sem acesso a sistemas formais de água Brinquedo giratório despenca e deixa cinco feridos em parque de diversões; assista 'Frio e calculista': falso entregador é preso após histórico de crimes violentos em SP Homem que matou ex-namorada durante confraternização em pesqueiro é preso no Mato Grosso Explosão de caldeira de gás derruba três casas e deixa feridos no Vietnã Cratera abre em rodovia de Pernambuco após fortes chuvas Macron defende credibilidade do Exército ucraniano como garantia de segurança contra a Rússia Mulher sofre acidente ao pular de paraquedas em Goiás; vídeo mostra equipamento girando sem controle

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!