Faustão passa por transplantes de fígado e rim em São Paulo Apresentador está internado desde maio devido a infecção bacteriana aguda Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h00 )

O apresentador Fausto Silva está internado em um hospital na zona sul de São Paulo desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda. Durante este período, ele recebeu tratamento para controle da infecção e passou por reabilitação clínica e nutricional.

Na última quarta-feira, Fausto foi submetido a um transplante de fígado e, no dia seguinte, de rim. Em anos anteriores, ele já havia enfrentado complicações de saúde, incluindo um transplante de coração em 2023.

Projeto de Lei foi sancionado com 63 vetos pelo presidente Lula nesta sexta-feira (8)

