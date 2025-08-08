Faustão passa por transplantes de fígado e rim em São Paulo

O apresentador Fausto Silva está internado em um hospital na zona sul de São Paulo desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda. Durante este período, ele recebeu tratamento para controle da infecção e passou por reabilitação clínica e nutricional.
Na última quarta-feira, Fausto foi submetido a um transplante de fígado e, no dia seguinte, de rim. Em anos anteriores, ele já havia enfrentado complicações de saúde, incluindo um transplante de coração em 2023.
