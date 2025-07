FMI ajusta previsão de crescimento do Brasil para 2026 Estimativa de crescimento desconsidera tarifas dos EUA sobre exportações brasileiras Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 13h27 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

FMI eleva previsão de crescimento do Brasil para 2026

O Fundo Monetário Internacional revisou sua previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil em 2026, agora estimado em 2,1%. Este número representa um aumento de 0,1% em relação à projeção anterior feita em abril. No entanto, ainda indica uma desaceleração comparada ao crescimento esperado de 2,3% para este ano. As previsões atuais não incluem possíveis impactos das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros exportados.

Assista ao vídeo - FMI eleva previsão de crescimento do Brasil para 2026

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!