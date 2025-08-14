Fortes chuvas causam tragédia no Tennessee, Estados Unidos

Fortes chuvas atingiram o estado do Tennessee, nos Estados Unidos, resultando em enchentes que colocaram muitas pessoas em perigo. Durante os incidentes, uma mulher foi resgatada de um carro cercado pelas águas. Além disso, dezenas de veículos foram afetados pela força das inundações.
Uma árvore caiu sobre um carro durante a tempestade, causando a morte de uma família inteira. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos mantém alerta para possíveis novas enchentes devido à continuidade das chuvas intensas no estado.
