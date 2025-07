Gatos de cauda curta encantam turistas em Nagasaki Mutação genética comum entre felinos asiáticos atrai visitantes à cidade japonesa Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 20h59 (Atualizado em 07/07/2025 - 20h59 ) twitter

Gatos de cauda curta ou enrolada encantam turistas em Nagasaki, no Japão

Gatos com caudas curtas ou enroladas são uma atração para visitantes em Nagasaki, Japão. Essa característica resulta de uma mutação genética comum entre felinos asiáticos e está presente em cerca de 70% dos gatos de rua do país. Acredita-se que esses gatos tragam felicidade, inspirando o Maneki-neko, o famoso gato da sorte japonês.

A cidade portuária de Nagasaki foi crucial para a disseminação desses animais com caudas distintas. Negócios locais, como uma cafeteria que permite interação com os gatos, mostram como essa peculiaridade pode ser lucrativa no mercado de produtos relacionados a felinos. Especialistas afirmam que o isolamento geográfico do Japão contribuiu para a prevalência dessa característica entre os gatos no país.

