Pinguins-de-magalhães enfrentam jornada exaustiva pela costa brasileira; grande parte não sobrevive

A migração dos pinguins-de-magalhães pelo litoral brasileiro começou com muitos animais encalhados. Vindos da Patagônia, eles chegam em junho e ficam até setembro no Brasil em busca de águas mais quentes e comida. No entanto, muitos acabam exaustos, famintos e com hipotermia , sem forças para nadar.

Especialistas alertam que mudanças nas correntes do mar, poluição e falta de comida têm afetado o percurso natural da espécie. No litoral norte de São Paulo e na Baixada Santista, mais de 120 pinguins já apareceram, mas apenas 14 sobreviveram e estão em atendimento médico. Os animais resgatados levam cerca de três meses até voltarem à natureza.