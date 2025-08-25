Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Helicóptero de bombeiros cai em lago durante operação na França

Aeronave perdeu estabilidade enquanto reabastecia água para incêndio florestal

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Helicóptero do corpo de bombeiros despenca em lago durante reabastecimento de água
Helicóptero do corpo de bombeiros despenca em lago durante reabastecimento de água

Um helicóptero do corpo de bombeiros caiu em um lago na França enquanto reabastecia água para combater um incêndio florestal. Durante a operação, a aeronave perdeu estabilidade e caiu na água.

O piloto e um oficial conseguiram sair rapidamente do helicóptero e nadaram até a margem. Eles receberam ajuda de turistas presentes no local. O incidente foi registrado por imagens de celular, mostrando o momento exato da queda.

Assista ao vídeo - Helicóptero do corpo de bombeiros despenca em lago durante reabastecimento de água

Veja também


Um adolescente também estava envolvido na ação e foi apreendido

Hora News playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.